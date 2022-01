Za všetko vraj môžu slová piesne Moment z Jandovho posledného albumu, ktorý sa tak aj volá. Vzhľadom na to, že Dalibor verí na veci medzi nebom a zemou, speváka mrazí, keď má o tom rozprávať. „Zle sa mi to hovorí, ale text k piesni Moment som napísal dva týždne predtým, ako ma odviezli s infarktom do nemocnice,“ prezradil „Hurikán“ v programe 7 pádov Honzy Dedka.

Spevák Dalibor Janda. Zdroj: Facebook

„Moja žena hovorí, že som si sám napísal osud. Mám vždy husiu kožu, keď o tom hovorím,“ dodal Dalibor. Spevák, mimochodom, svoj zdravotný stav nerád bližšie komentuje.

