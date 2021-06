Kto by si nepamätal kultový hit Mandarinka Darinka! Pašteková sa síce spevu už dlhé roky nevenuje, no na Jula Viršíka, ktorý stojí za jej úspechom, má len tie najlepšie spomienky. “Zmenilo mi to život. Bol to moment, ktorý úplne niekam inde nasmeroval moje dovtedajšie detstvo. A bolo to naozaj prekvapenie, keď vznikla tá platňa v roku 1992, no my sme to brali ako ďalšiu platňu Petra Nagya. Začali nám hovoriť, že počuli pesničku Mandarinka Darinka v rádiu a už to potom nejako išlo,” prezradila Pašteková v špeciálnom vysielaní Rádia Expres o Julovi Viršíkovi.

Michaela Pašteková kedysi. Zdroj: Archív

Neliezla jej popularita s Mandarinkou na nervy? “Mala som vtedy 10-12 rokov, nevnímala som to až tak. Stala sa z toho rutina, no potom prišli aj sólové albumy a dnes je to také milé, keď mi niekto pripomenie, že si to stále pamätá,” pokračovala Michaela, ktorá pôsobí v oblasti umenia a už štyri roky žije v Žiline. “Julovi ďakujem za to, že nasmeroval môj život úplne iným smerom. Aj vďaka tebe, Julo, som spznala veľa ľudí, ktorých by som za iných okolností nestretla. To si vážim,” dodala niekdajšia speváčka.

Prečítajte si tiež: