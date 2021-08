Presne 20. júna skvelý Milan Lasica prijal pozvanie do relácia Pohofka. Aj keď poskytol už množstvo rozhovorov, tento bol výnimočný tým, že patril medzi jeden z jeho posledných. Ako vždy sršal svojím typickým humorom a šarmom. Moderátorka ho vychvália, že srší energiou a spýtala sa ho aj na zdravíčko.

Humorista Milan Lasica 18. júla. 2021 zomrel. Zdroj: MICHAL SMRČOK

“Nedá sa povedať, že som zdravý. Mám tri bajpasy, jeden kardiostimulátor a operáciu hrubého čreva, takže nedá sa hovoriť o nejakom nezlomnom zdraví, ale je to tak, že ma dali dohromady a ešte stále fungujem. Ja sa svojimi operáciami ale nechválim, to je fakt. Minule som to hovoril jednej mojej kolegyni, ktorá je v mojom veku a ona mi povedala, nevyťahujte sa,” povedal s úsmevom Lasica. V čase, keď sa rozhovor realizoval, nikto ešte netušil, že o mesiac humorista navždy odíde do hereckého neba. Stalo sa tak počas výročného koncertu Bratislava Hot Serenaders pri záverečnej klaňačke.

Prečítajte si tiež: