Čím vás oslovila ponuka do seriálu Ultimátum?

Mám rád typy seriálov, ako bolo Za sklom, že to trocha reflektuje súčasnú situáciu, že to má hlbšiu myšlienku a silný obsah. Lebo vzťahy aj príbehy sú pekné, ale toto má trocha silnejší presah. Som rád, že po seriáli Za sklom prišiel tento žáner. Je to akčná vec. Režisér Michal Kollár má veľkú skúsenosť s týmito žánrovkami. Má svoj filmový rukopis, je to inak nastrihané a nasnímané. Keď som čítal scenár a držalo ma to v napätí, tak ma to hneď dostalo.



Hráte policajta. Mali ste aj nejaký špeciálny výcvik?

Mali sme rozhovory o psychologickej príprave na vyjednávanie, aby situácia bola uveriteľná, aby som to ja ako policajt dokázal uchopiť. Absolvovali sme s nimi sedenia. Je to mimoriadne zaujímavé, lebo človek musí reagovať na každý podnet, byť psychológ v danom momente, aby odhadol situáciu a protivníka, ktorého nehovorím, že chcú zneškodniť, ale skôr mu zabrániť, aby on ublížil niekomu inému alebo sebe. Je to veľmi zaujímavé z psychologickej stránky. Potom boli také veci ako zbrane. Dostal som Attilu Végha ako partnera. Keď som sa dozvedel, že scéna bitky bude s ním, tak som si povedal, že to fakt? Mal som pred ním veľký rešpekt, lebo je profesionálny bojovník.

Ján Koleník a jeho obnažené telo, ktoré ukázal v seriáli Ultimátum. Takto vyzeral pred zhruba dvomi rokmi. Na tú formu už len spomína. Herec musel pred tanečnou šou Let's Dance schudnúť. Zdroj: tv joj



Ako ste si s ním sadli? Čo to vo vás zanechalo?

Mal som rešpekt, ale on ma potom odzbrojil v zmysle, že sa správal veľmi profesionálne. Všetky bitky sú vždy veľmi dobre nachoreografované, aby nedošlo k úrazu. Máme tam dva fighty aj so zbraňou. Ide presne o to, ako sa to natočí, nastrihá, aby to vyzeralo dynamicky. A myslím si, že sa to podarilo. Attila bol v tom veľký profesionál, že rešpektoval aj moju nedostatočnú skúsenosť s týmito vecami, keďže on ich má omnoho viac. A vychádzal mi v ústrety. V podstate ja som ho mal zneškodniť v tomto seriáli, takže ja neskúsený som zneškodnil toho skúseného, ale muselo to vyzerať, že sme skúsení rovnako.



Príprava zrejme nebola jednoduchá.

Muselo sa to presne nachoreo- grafovať. Kaskadéri nás naučili vyložene celú choreografiu a keď sme to točili za veľmi daždivého a chladného počasia, v bahne, v prístave, kde sa nám strašne šmýkalo, bolo to ťažké. To je presne o tom, že vy si to môžete v telocvični naskúšať, ale prídete na pľac, kde zistíte, že máte okruhliaky pod nohami alebo blato. Celý deň sme to v týchto podmienkach skúšali pomedzi iné scény, aj počas obeda, aby to bolo dobré.

Koleník je jednou z hlavných hviezd jojkárskeho seriálu Ultimátum. Zdroj: tv joj



Niekto by to možno považoval za splnený chlapčenský sen. Je to aj váš prípad?

Vždy som hovoril, že v týchto seriáloch si riešim aj chlapčenské sny. Viete, my sme sa v detstve vždy hrávali na akčných hrdinov, ale tým nechcem tomu znižovať hodnotu. Má to tam svoje miesto – aj istý druh násilia a agresie.



Ako vnímate problematiku násilia?

Samozrejme, že to odcudzujem, aj zbrane. Každý ozbrojený konflikt odcudzujem. Neviem to pochopiť, je to pre mňa iracionálne, dokonca nie som ani fanúšik akčných filmov, ani strieľačiek a podobných vecí. Ale keď to hráte a je to istá situácia, do ktorej sa postava dostane, musíte to rešpektovať! Nedáte si to vyškrtnúť zo scenára.



Narážam aj na vojnu na Ukrajine. Mnohí tam majú známych, kamarátov. Patríte medzi nich?

Nemám osobnú skúsenosť, ale dennodenne počúvame príbehy ľudí, ktorí sa nemôžu vrátiť z Ukrajiny a najradšej by tam neboli a išli by za svojimi deťmi do inej krajiny. Takéto príbehy počúvam denne sprostredkovane. Cez tie príbehy si to citlivo uvedomujem, aké je to naozaj hrozné. Odcudzujem celú túto inváziu a konflikt, ale zasahuje nás to, je to blízko, no snažím sa racionálne tieto veci filtrovať, aby som bol nad vecou.



Prebehli vám hlavou prípadné hrozivé scenáre?

Všetko je možné, ale ja nešpekulujem. Všetky informácie, ktoré sa na nás valia, je ich tak veľmi veľa, psychohygiena je dôležitá, nepripúšťať si to. Prečo by som sa mal teraz zaoberať tým, že čo keby, keďže je to také nevyspytateľné a nevieme, čo sa stane. Nikdy to nebolo tak blízko. Nie je to vôbec dobré, čo robí Rusko Ukrajine.



Paradoxne krimiseriál Ultimátum prišiel v čase vojny na Ukrajine...

Áno, vyšlo to tak, ale to sú tie náhody. Nemôžeme sa spoliehať, že svet sa bude prispôsobovať našej televíznej tvorbe. My sme to pôvodne mali nakrúcať pol roka, ale točilo sa to až dva roky, lebo do toho prišla pandémia covidu. Je to nepredvídateľné, je to súhra náhod, ktorá či už je dobrá, že to teraz ide, alebo je zlá, tak to už je na niekom inom, bohužiaľ.



Aký je váš najsilnejší moment z nakrúcania?

Ak by som to mal pomenovať, tak asi celkovo spolupráca s režisérom Michalom Kollárom. Je veľmi živý, hravý, veľmi pripravený, ktorý veľmi dobre komunikuje s hercom a vie odpovedať na všetky otázky a je to veľmi tvorivé. Mal veľmi presnú predstavu a dokonca som rád, že sa ako herec môžem oprieť o režiséra v zmysle, že on niečo povie a ja o tom nepochybujem, že to je správne. To je ten najsilnejší zážitok.

A ešte nejaké ďalšie?

Spomenul som už predtým náročné podmienky a súboje, ktoré nás stáli nejaké prechladnutia. A predstavte si, že ja som počas nakrúcania ani neochorel na covid, pričom štáb mal 40 ľudí a covid sa často vyskytoval na pľaci, no mňa to vždy obchádzalo. Za to ďakujem.

Tak azda vás to doteraz obchádza...

Už som to prekonal (smiech).



Ako ste si sadli s kolegami?

Je ťažké spojiť hercov, ktorí ešte spolu nehrali. Som rád, že do toho prišli aj českí kolegovia. S Ester Geis- lerovou hráme pár, s ňou som sa stretol prvýkrát, nemali sme dovtedy spoločnú skúsenosť. Musím povedať, že v nemocnici, aj keď to je dráma, bol priestor aj na humorné situácie. V tej vyhrotenej situácii, keď sa postavy ocitnú ako rukojemníci a nemocnicu podmínujú, všetci sa otvoria a ukážu, akí sú naozaj ľudia. To sa tam deje a je to niekedy až komické. Naozaj sme v nemocnici zažili aj takú únavu, keď sme sa smiali na hlúpostiach, lebo človek je unavený z toľkej koncentrácie a z uzavretého priestoru. Vtedy tam už bola taká malá herecká anarchia, ale, samozrejme, to bolo mimo kamery. A tá keď sa zapla, museli sme sa znova nabudiť. Je to intenzívne, koncentrované, sú tam vypäté scény, ste v ohrození, čiže muselo sa to potom vyventilovať dobrou náladou a smiechom.



S Ester Geislerovou sa vám ako hralo?

Vždy si poviem, s ktorou herečkou som na Slovensku ešte nehral? Bol som rád, že je tu Ester, úplne nová energia. Dokonca tam vznikli vtipné veci, lebo priznávame, že sme česko-slovenský pár, takže na pľaci sme si hovorili, ako komunikuje takýto pár medzi sebou, čo sa týka reči. Hrali sme sa s tým a bolo to úplne ideálne.



