V relácii RTVS Hit roka bolo, ako to už býva zvykom, opäť poriadne veselo. Postarala sa o to aj herečka Kamila Magálová (72), ktorá kedysi chodila na nuda pláže.

Možno iba málokto vedel, že základy nudizmu položili na Slovensku ešte za socializmu tanečníci SĽUK-u, ktorí sa kúpali nahí v známom jazere v Rusovciach. Táto informácia poriadne prekvapila Magálovú. „Tanečníci SĽUK-u tam chodili? To som nevedela,” začudovala sa Kamila so smiechom v hlase. Moderátora zaujímalo, či nuda pláž niekedy vyskúšala aj známa herečka. „Áno, voľakedy sme chodili do Juhoslávie, do nudistického kempu, lebo tam bola najčistejšia voda. Deti sme mali ešte malé. Potom tie deti ozaj nič neprekvapí, boli zvyknuté,” priznala Kamila.

Hit roka - rok 2000 Hosťami boli Michal Hudák a Kubovčík, Kamila Magálová. Zdroj: archív RTVS

„Pamätám si, že keď raz v jednej dedine otvárali nudistickú pláž, tak starosta si slávnostne prestrihol šnúrku na plavkách,” priznal Mišo Hudák. Historky s nuda plážami zaklincoval Michal Kubovčík: „Bola taká hádanka, že prečo nemôže ísť diviak na nuda pláž? Lebo žerie žalude!” A všetci v štúdiu vrátane moderátora Žgravčáka sa išli popukať od smiechu. „Ja som k nudistom nepatril, lebo som mal veľmi veľa práce. V roku 2000 som sa nikdy nenudil,” dodal vtipne Hudák.