Hoci v seriáli hrá manipulátora, ktorý robí svojej frajerke peklo zo života, v reálnom živote sa s podobnými typmi ľudí nestretáva. „Ja som s tým v súkromí neprišiel do kontaktu, jedine, že som bol vonku a videl som nejakú malú roztržku,” povedal v Teleráne. Na svoju negatívnu postavu však už dopláca aj v súkromí.

Matúš Beniak zo seriálu Mama na prenájom. Zdroj: TV Markíza

„Stalo sa, že som išiel do obchodu, prišiel som k pokladnici, pozdravil som pani predavačku, ona sa mi milo odzdravila a keď zdvihla hlavu a zbadala ma, len si povzdychla, doblokovala to bez slova a dokonca si odo mňa nevypýtala ani vernostnú kartičku,” priznal so smiechom. Ale ako každý herec, aj on si hranie negatívneho charakteru pochvaľuje.

Herci zo seriálu Mama na prenájom. Helena Krajčiová, Diana Ristová a Matúš Beniak. Zdroj: TV Markíza

„Herec má pri negatívnej postave šancu viac tvoriť, je to pestrejšie, človek si môže viac dovoliť v negatívnej postave ako v tých dobrých. Takže ja som za toto veľmi rád. Keď dostanem do ruky scenár, tak sa Dávida snažím spraviť takého svojského. Veľakrát mi povedali, že Matúš, nejako ti to je blízke (smiech), je to ako tvoja prirodzená poloha. Nie si náhodou taký? Ale ja hovorím, nie, ja mám snúbenicu zo Spišskej Novej Vsi, takže tam cesta nevedie (smiech),” pokračoval s tým, že doma už majú aj dieťatko.

„Keď som vyšiel zo školy, zistili sme, že sa nám to podarilo, že čakáme dieťa. Zo začiatku to bolo určite ťažké, jednak lockdown a tieto všetky veci, ktoré sme tu mali. Divadlá pozatvárané, keď som vyšiel zo školy, takže mladý herec má o to ťažšie uplatniť sa a zarobiť si na živobytie, takže som robil všetko možné, čo sa dalo. Roznášal som jedlo, robil som záhradníka… Čo iné mi zostávalo. Ale keď sa už všetko začalo uvoľňovať, tak zrazu to prišlo a už je dobre,” dodal.