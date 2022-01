Eva a Petra sa prvýkrát stretli na Farme a hneď si padli do oka. Napriek tomu, že tmavovláska je hetero, okolo šikovnej Evy sa neustále krútila. Nie div, že pracovitá stolárka podľahla jej čaru. Pred kamerami sa neustále škrabkali, v dome farmára týždňa spali v jednej posteli, nonstop sa objímali, a keď Peža zo šou odišla, Eva sa neubránila slzám. A vyzerá to tak, že to iskrenie, ktoré videli diváci vo Farme, sa medzi nimi neskončilo.

Eva a Mesut počas finále. Zdroj: EMIL VAŠKO

Spoločne prijali pozvanie do markizáckej relácie Život po Farme, ktorú moderuje Jakub Zitron Ťapák, a prezradili, ako je to medzi nimi teraz. „Žien mi píše veľa. Ty, Peťa, chodíš po dovolenkách a ja sa mám nudiť?“ reagovala so smiechom Eva, keď sa Zitron pýtal, či im píšu fanúšikovia. Ale ako to je? Majú k sebe stále tak blízko? „My nevieme,“ mykla plecom Petra. „Sme v úžasnom vzťahu. Milujeme sa tak, ako sme sa milovali na Farme,“ spresnila Eva s úsmevom a viac konkretizovať nechcela.