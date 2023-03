Helena Krajčiová a Fabio Bellucci

Helenu Krajčiovú diváci poznajú najmä ako výbornú seriálovú herečku a speváčku z Fragile. Tentoraz sa stala súčasťou veľkolepej tanečnej šou.



Aká bola vaša reakcia na pozvanie do Let´s Dance?

- Bola som v šoku, myslela som si, že potrebujú niečo v Let´s Dance, možno nejaký herecký koučing. Myslela som si, že niekam tam mieria, a keď som zistila, že ma chcú ako tanečnicu, tak som zostala ozaj v šoku.



Helena Krajčiová aktuálne žiari v Let´s Dance po boku Fabia Bellucciho. Zdroj: TV Markíza

Aké bolo vaše prvé stretnutie s tanečným partnerom Fabiom?

- To si veľmi dobre pamätám, pretože bolo čarovné. Mala som na sebe flitrové šaty, točila som dokrútku a už som cítila, že nevydržím byť dlhšie sexi. Vtedy som uvidela Fabia v bielom roláku – stáť vo dverách, ako sa na mňa díva. Ja som vedela, že to je on, trochu som ho poznala z minulého roku. Keď som zbadala, ako sa na mňa pozerá, to ma úplne nakoplo. Dotancovala som, utekala za ním a hneď sme sa objali. Tým, že sme už vedeli, že do toho ideme spolu, tak to bolo veľmi pekné. To objatie bolo fakt trošku filmové - taká filmová situácia.



Ako ste spokojná s tréningmi?

- Zatiaľ je to „v kľude” a pohode, tešíme sa a snažíme sa to dotiahnuť do nejakého tvaru, aj keď vieme, že ďalšie týždne budú náročnejšie - hoci budeme mať už viac skúseností. Snažíme sa skúšať vždy ráno a vtedy je super zatancovať si, lepšie môže byť už asi iba plávanie.



Helena Krajčiová s tanečným partnerom Fabiom. Zdroj: Instagram/helena_krajciova

Ktorý tanec vás desí najviac?

- Ťažký sa mi zdal ten quickstep - aby to dobre vyzeralo. Vlastne každý z tých tancov je taký, že ak má dobre vyzerať, tak je to ťažké. To nie je, že základný krok a ideme. Aj tango môže byť ťažké, dokonca si myslím, že aj čača.