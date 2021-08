Erika Barkolová

Okrem Ranných novín moderujem reláciu Topstar, ktorú zároveň pripravujem aj redaktorsky. Pracujem aj ako redaktor v relácii Bez servítky. V letných mesiacoch sa zo mňa stáva redaktor spravodajstva. Mnohí diváci netušia a často mi aj neveria, že reportáže si striháme každý sám (takzvaný hrubý strih). Rada trávim čas pred kamerou, rovnako ma baví byť aj za ňou. Okrem toho moderujem rôzne konferencie, kultúrne a športové podujatia pre firmy a v lete hudobné festivaly.

Erika Barkolová. Zdroj: Instagram.com/@barkolova_erika

Alena Stračiaková

Sú dni, keď sa môj pracovný deň začína zazvonením budíka o 3.30 a končí odpípnutím okolo 20.00. Niekedy to je vyčerpávajúce, no svojím spôsobom aj príjemne pestré a adrenalínové. V Ranných novinách okrem hlásenia správ totiž často spovedáme rôznych zaujímavých hostí. Keď sa Ranné skončia, mám asi tak pol hodinu na presun do redakcie spravodajstva a prípravu na poradu, ktorá sa začína presne o 9.00. No a potom sa zvyčajne začína ten pravý adrenalín, ktorý spôsobuje spracovanie pridelenej témy do deadlinu Novín o 19.30.

Biba Ondrejková v štúdiu Ranných novín s kolegyňou Alenou Stračiakovou Zdroj: instagram

Thomas Puskailer

Okrem toho, že som súčasťou Ranných Novín, pracujem aj ako redaktor a moderátor relácie Top Star. Som vďačný za spoluprácu na online video formáte Restart, ktorý je zameraný na kinematografiu, hry a technológie. Popritom sa snažím rozbehnúť opäť koncerty, pokračovať s prácou na mojom novom albume. Na divákov sa tiež teším v divadelných predstaveniach, kde účinkujem. Hrám napríklad v divadle Nová scéna v muzikáli Boyband, v L+S zase v hre 69 vecí lepších ako sex, či v divadle Komédie, kde mám svoj Vianočný divadelný koncert s názvov Tajomstvá vianočného krbu.

Predstavenie novej vysielacej štruktúry televízie JOJ v Bratislave. Na snímke Thomas Puskailer. Zdroj: EMIL VAŠKO

Miriam Jarošová

Okrem TV práce sa ešte snažím ukázať krásu meteorológie budúcim absolventom zo Žilinskej univerzity, kde na Katedre leteckej dopravy vyučujem leteckú meteorológiu. Je to práca, ktorá ma udržiava v kontakte s mladými a aj s odbornosťou. A hoci toto obdobie bolo náročné na výučbu, bola som veľmi potešená, že študenti sa snažili nielen zúčastňovať online výučby, ale aj sa pýtali, kde môžu získať podrobnosti... Tak už sa teším, že sa na jeseň stretneme zoči-voči v prednáškovej miestnosti.

Miriam Jarošová z Jojky. Zdroj: TV JOJ

Bibiana Ondrejková

Pracujem na „viacerych frontoch“. Hrám divadlo, dabujem, moderujem akcie, moderujem v rádiu. S hercom a hudobníkom Romanom Féderom a skvelým klaviristom Pavlom Bodnárom sme aktuálne vytvorili hudobno-zábavné interaktívne predstavenie s hosťami Talkshaw Koštovka. Okrem toho aj učím na Konzervatóriu v Bratislave, píšem a tým aj predávam knihy. Možno o mne nie je známe, že som doktorka sociálnej práce a v rámci rôznych projektov pracujem napríklad so závislými. Nedávno som sa pustila aj do pre mňa neprebádanej oblasti - s priateľkou fotografkou Katkou sa staráme o prenájom ubytovania v Chorvátsku na krásnom ostrove Krk a hovoríme si, že by to mohol byť dobrý koníček na dôchodok. A tiež skladám originálne básne na želanie, aj ako darček. Zatiaľ síce bezplatne, ale ktovie, čo prinesie budúcnosť.