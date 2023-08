Ako si užívate leto?

- Je to tragédia, ale nebola som na žiadnej dovolenke, pretože sa stále liečim z úrazu, ktorý som mala, a aj z diagnóz, ktoré som zanedbávala. A keďže som svojej rodine sľúbila, že tentoraz to už fakt dotiahnem do konca, zodpovedne behám po lekároch a venujem sa svojmu zdraviu.

Takto Renátu poznajú diváci v Súdnej sieni. Zdroj: tv joj

Ako ste na tom zdravotne teraz? Cítite sa lepšie?

- Cítim sa lepšie, ale v poriadku to nie je. Je to však na dobrej ceste.

Môžete prezradiť aj, o čo išlo?

- Vyhýbala som sa tomu, lebo si naozaj nemyslím, že to patrí na verejnosť, ale ide o vyslovene ženské záležitosti, ktoré sa vekom vždy začnú ozývať. Niekedy sa ozývajú prirodzene v súlade s prírodou a niekedy neprirodzene v nesúlade s prírodou. Vtedy to treba riešiť.

