Priscilla tesne pred vypadnutím Tomášovi prejavila lásku, on jej to však neopätoval a poslal ju domov. Na začiatku však ani ona netušila, či je to skutočne jej typ. ,,Keď som vtedy prvýkrát kráčala a stál predo mnou, pozerám, že 1,9 m vysoký chlap, zapozerala som sa na neho a hovorím si... Páči sa mi, nepáči sa mi? Najprv som bola taká, že to nie je môj typ, ale potom neskôr to už išlo. Zapáčil sa mi. A neskôr som už začala aj niečo cítiť," zverila sa Priscilla v rozhovore pre Markízu.

Priscilla Tomáša pred odchodom varovala. Zdroj: TV Markíza

Pri otázke na hádky a intrigy vo vile ani nevedela, kde začať. „Žiadna hádka nebola vymyslená, podľa scenára, ani dohodnutá. Naozaj sa to tam všetko dialo. Na začiatku šou som mala menšiu výmenu názorov s Mirkou kvôli jej očistnému rituálu. Nakoniec sme si to vydiskutovali a ostali najlepšími kamarátkami. S Petranou sme mali aj s ostatnými dievčatami veľký konflikt, ktorý podľa mňa dodnes trvá,“ povedala a priznala aj to, čo sa dozvedela tesne pred ceremoniálom.

Priscilla Tomáša pred odchodom varovala. Zdroj: TV Markíza

„Tereza mi pred ceremoniálom ruží povedala, že už nič k Tomášovi necíti, že jej city voči nemu vychladli. Bolo to spôsobené aj tou hádkou v deviatej epizóde. Ja som k Tomášovi stále mala city a predsa sa dostala ona do finále, a ja nie,“ dodala.

Prečítajte si tiež: