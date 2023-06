Priscilla zrejme závidela hustú hrivu Mirke, s ktorou sa len nedávno pochvália. Košičanka však s copikmi až po zadok dlho nevydržala a po pár dňoch si ich dala dole. Ukecaná barberka však podstúpila poriadnu zmenu. Rozhodla sa pre blond farbu. ,,Spravili zo mňa Shakiru,” napísala. Jej zmena sa však s pozitívnymi názormi nestretla. „Vôbec ti to nepristane. Čierna je čierna,” napísala jej sledovateľka. „Vyzerá to lacno strašne ako parochňa z alliexpresu,” kopili sa komentáre. Priscilla si však z toho nič nerobí. „Jasné, že ma to neurazí, veď to mám maximálne na mesiac a dám si to dole,” odkázala všetkým.

Priscilla z Ruže. Zdroj: tv markíza

