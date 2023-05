Priscillu už stihli verné diváčky spoznať ako energickú, a tak trochu drzú finalistku, ktorá naďalej bojuje o Tomášovo srdce. Tieto vlastnosti učarovali aj sympatickému podnikateľovi a dostala sa až do „top štvorky”. Možno práve preto bola pozvaná do pikantnej relácie Európy 2 Tri prasiatka, kde si na ňu moderátori nachystali nálož otázok.



Priscilla si kvôli svojej úprimnosti neraz skočila s dievčatami do vlasov. Zdroj: TV Markíza

Oveľa viac ako vzťahy s ostatnými dievčatami ich zaujímalo, ako vydržala dlhé týždne bez sexu. „Bol to dlhý čas, no my sme na to nemali priestor dokonca ani pomyslieť. Za celý ten čas, ako som tam bola, som na sex pomyslela asi dvakrát.” Ich to však neodradilo a chceli vedieť, ako si túto „absenciu” vo vile kompenzovali. „Neviem, či sa tam nejaké dievčatá robili, že ,samy seba sa´, ale musím priznať, že ja raz áno. Jedenkrát som musela, lebo už som si povedala, že ty kokos, ja už to nedám,” prekvapila rozohnených moderátorov.



Pri otázke, či to bolo z Tomáša, len odvetila: „To bolo už tak z potreby, nebolo to, že by som bola nejaká nadržaná, len som si povedala, že už by bolo treba, možno som aj nervózna z toho a bude mi potom lepšie.”