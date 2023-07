Zviditeľnila sa vďaka šou Ruža pre nevestu a na sociálnej sieti si užíva aktuálnu popularitu. Smútok z toho, že si ju Tomáš nevybral, je dávno pasé a tmavovláska si buduje nielen meno, ale aj kariéru barberky. Práca však nie je jediné, čomu sa chce venovať. Jej snom je dostať sa do šou Big Brother. Po 18 rokoch sa na obrazovky Markízy vracia tento svetovo najúspešnejší reality šou formát, z ktorého si víťaz odnesie výhru 100 000 eur. Práve táto rozprávková suma zaujala Priscillu, ktorá má o miestenku do domu eminentný záujem.



Priscilla si aktuálne zháňa zákazníkov do "barber kresla" aj prostredníctvom sociálnych sietí. Zdroj: Instagram/barberlejdy

„Plánujem sa teraz hlásiť do reality šou na Markíze Big Brother. Tam by som chcela ísť, ale uvidíme, či by ma zobrali,“ povedala pre Markízu. Keď ju redaktor upozornil na sumu, o ktorú sa bude hrať, hneď reagovala: „Veď preto tam chcem ísť. Idem otvárať barbershop, takže by som vyplatila hypotéku. Alebo by som počkala, kým by som vyhrala. Išla by som tam iba za jedným, už by mi bolo jedno, čo sa tam bude diať, v hlave by som mala barbershop.“ S faktom, že kamery sú tam aj na toalete, problém nemá. „No, však akurát pre mňa,“ dodala.



