Vianoce by neboli Vianocami, keby v televízii nevysielali kultové rozprávky ako Kráľ drozdia brada či Tri oriešky pre Popolušku. No a v nich pekní princovia, ktorých hrali legendárni českí a slovenskí herci. V časoch, keď natáčali, patrili medzi sexsymboly.

Princ Velen- Juraj Ďurdiak (68)

Zahral si hlavnú postavu v rozprávke Princ a Večernica. Stvárnil krásneho princa Velena po boku krásnej českej herečky Libuše Šafránkovej. V roku 1979 si získal srdce nejednej ženy. Roky ho však poriadne zmenili. Dnes sa príležitostne objaví v seriáloch či reláciách a pred časom verejnosť šokoval fotografiami, na ktorých si dával na hlavu gumenú kačičku či mal plné ústa piluliek.

Herec Juraj Ďurdiak. Princa Velena v rozprávke Princ a Večernica (1979) si zahral po boku hereckej kolegyne Libuše Šafránkovej. Zdroj: Internet

Princ z Popolušky- Pavel Trávniček (70)

Azda neexistuje ikonickejšia vianočná rozprávka, ako sú Tři oříšky pro Popelku. Princa hral Pavel Trávníček (70). Túto postavu vraj dostal preto, že sa podľa režiséra Vorlíčka podobal na francúzskeho herca Alaina Delona. Pre jeho moravský prízvuk ho napokon vo filme nadabovali. Trikrát sa rozviedol, no pri štvrtej manželke Monike, s ktorou má malého syna Maxmiliána, našiel dokonalé šťastie. Síce sa za tie roky mierne zaguľatil, no stále je to fešák. Pár dní pred Vianocami ho však postihli zdravotné problémy a musel byť hospitalizovaný v nemocnici.

Pokračovanie na ďalšej strane: