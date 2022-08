FOTO Primáš Picúr z Cigánskych diablov: Zamakal a SCHUDOL 18 kíl! Pozrite, ako DNES vyzerá ×

Cigánski diabli to mali počas leta poriadne nabité koncertmi. Možno aj preto ešte v máji začali makať na kondičke. Najviac si dával do tela primáš Štefan Picúr Banyák (35). A výsledky stoja za to!