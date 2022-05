Pre júnové turné musia ísť kilá dole. Picúr si kúpil krásny nový oblek, ktorý mu bol však malý a aby si ho mohol obliecť, musí poriadne schudnúť. „Čo sa mi páči, to si kúpim a kvôli tomu obleku som schudol už 13 kíl,” prezradil Štefan Banyák v jojkárskom Top Stare.

Šarköziovci na spoločenskej udalosti. Zdroj: EMIL VAŠKO

Nechal sa natočiť aj ako potí krv vo fitku. Okrem neho chodí do fitka aj Ernest Šarközi, ale nepreháňa to. „Kedysi som poriadne cvičieval a vtedy som schudol 60 kg. Potom ma to tak naštartovalo, že som chodil každý deň do fitka, až do momentu, kým som neodpadol. Zľakol som sa a teraz vyzerám takto,” priznal.

Prečítajte si tiež: