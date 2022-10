Vďaka Extrémnym premenám sa vám obom podarilo krásne schudnúť, no okrem nových postáv ste našli aj lásku. Kedy nastal ten moment, že ste sa do seba zahľadeli?

Jessica: Fuu, u každého z nás to bolo inak. Kým som bývala v Púchove, chodievala som denne cvičiť do Žiliny k Jankovi Hodoňovi, kde sme spolu trávili dosť času. Ľubka som brala ako kamaráta, ale začala som mu veľmi dôverovať. Časom mi aj viac naznačoval, že by chcel niečo viac, no ja som mala jasno v tom, že nechcem nič, až kým som nemala narodeniny. Je pravda že Ľubko si to musel vybojovať, ale tiež mal názor, že premeny sú prvoradé, preto netlačil na nič. Párkrát mi tak nenápadne vyznal lásku, no až po ďalších týždňoch pred 6-mesačným vážením som v jednom momente cítila, že mu to musím povedať a vyznala som mu lásku aj ja. Som však vďačná, že na jednej strane vytrval, pretože vedel, aký bol môj posledný vzťah, a zároveň sme mali veľkú podporu od nášho kamaráta z 1. série premien Ruda, ktorý náš vzťah miloval a vedel o ňom skôr ako my dvaja a od začiatku hovoril: „Náš vzťah potrebuje čas a kilá.”

Ľubo: Jessicu som musel dobývať, to nie je žiadne tajomstvo, a dokázať jej, že mi môže dôverovať a že jej ničím neublížim. Nemala v minulosti dobré skúsenosti, a chcel som jej dokázať, že som iný a aj sa mi to nakoniec podarilo. Čím som Jessicu viac spoznával, tým viac si ma získavala. Na nič sa nehrala, mala zdravé sebavedomie, bola úprimná a veľmi láskavá k ostatným ľuďom. Podľa mňa si ju veľa ľudí škatuľkuje, pritom je úžasná a veľmi láskavá.

Iba 27-ročný Ľubomír Sedliaček z Extrémnych premien sa vyjedol na neuveriteľných 193 kíl. Zdroj: tv markíza

Jessica, čím ťa Ľubo upútal?

- Ľubo bol na začiatku veľký samotár, skôr uzavretý, no postupne sa otváral, ukazoval mi svoje hodnoty, názory a veľmi som sa s nimi stotožňovala a najmä humor, vedeli sme si robiť zo seba zábavu (niekedy až takú morbídnu, že okolie to nechápalo). Ale dostal ma tým, keď som raz išla k nim, lebo mi nešiel vlak, o on ma jeho mamine predstavil presne takto: „Mami, toto je Jessica, budúca nevesta,” a jeho mamina na to: „Jej, super, môže byť, páči sa mi.” Od toho momentu som vedela, že aj jeho rodina je nastavená na podobný humor a rada som s nimi trávila čas.

Prešli ste si náročným obdobím, obaja ste výrazne schudli. Ako sa navzájom podporujete?

Jessica: Od začiatku máme nastavené hlavy podľa mňa veľmi rovnako, vždy sme si išli za svojím a nejako sme nikdy nepotrebovali sa motivovať, pretože sme na to boli dvaja a prirodzene sme sa ťahali. Nastavili sme si režim a išlo to… výlety, turistiky, tréningy. Mne išla váha dole pomalšie a pomalšie, až sa zastavila, tak pre mňa bola najväčšia podpora, že pri mne stál. Neporovnával nás a naše váhy, ale vysvetľoval mi, že, žiaľ, niekomu to ide rýchlo a niekomu nie, podporoval ma a stál pri mne vo všetkých situáciách.

Ľubo: Podporujeme sa úplne vo všetkom. Či už je to v cvičení, keď sa jednému z nás nechce, ako aj v iných veciach. Nie každý deň je „slnečný”, ale od toho sa máme, aby sme sa vedeli vždy jeden o druhého oprieť.

Pomerne po krátkom čase ste začali spolu bývať. Klape vám to? Kto je u vás „pán domu"?

Jessica: Ono bolo dosť ťažké tráviť spolu čas, keď ja som bola v Bratislave a Ľubo v Žiline, preto najlepšie riešenie bolo, aby prišiel do Bratislavy, aby sme bývali aj makali spolu. Nemyslím si, že je niekto z nás „pán domu”, aj keď je pravda, že mám rada veci na svojom poriadku a nejaký režim, ale to podľa mňa to vo vzťahu nejako neplatí. Podľa mňa sme obaja v niečom tvrdohlavejší, vieme si povedať svoj názor, sú dni, keď je pánom domu Ľubo a niekedy ja, ale tým, že si veľmi rozumieme, tak robíme veci automaticky. Nepotrebujeme si rozdeľovať úlohy a správať sa nejako nadradene.

Ľubo: Začali sme spolu bývať dosť skoro a myslím si, že to bola tiež taká skúška, či vieme spolu fungovať. S Jessicou máme veľmi podobné zmýšľanie a navzájom sa dopĺňame, takže nám to veľmi dobre od začiatku fungovalo. Vyložený pán domu u nás nie je, sme pár, všetko rozhodujeme spolu a po vzájomnej komunikácii, to je kľúč a veľmi dobre to funguje.

Ako pokračuje vaše chudnutie/cvičenie? Strážite si spolu stravu? Chodíte aj spolu cvičiť?

Jessica: Podľa mňa aj v tomto sme sa zhodli, že chvíľu sme potrebovali pauzu, predsa len, ten rok bol náročný, venovali sme sa sebe, rodinám, chodili na výlety, ale len na pár týždňov. Teraz fungujeme už v určitom režime, keď sa dá, chodíme spolu cvičiť, na túru, na hríby, no pre prácu to niekedy nejde, byť stále spolu. Snažím sa každý deň chodiť aspoň raz, striedam kardio aj silové tréningy a stravu si strážime spoločne.

Ľubo: Chudnutie pokračuje, ale mali sme obaja trochu pauzu, bol to náročný rok, plný driny, emócií a prekonania sa a obaja sme boli dosť vyšťavení. Chceme ďalej chudnúť, ale v prvom rade je udržať si váhy, ktoré sme si za ten rok vydreli, zregenerovať a vypnúť, a potom zase naskočiť do nášho režimu. Konzultovali sme to aj s Miškom Páleníkom, aby sme sa presvedčili, že ideme správnym smerom. K tomu, samozrejme, patrí aj strava, na ktorej sa nič nezmenilo a fungujeme rovnako ako počas roka. Stravu si strážime a ďalej sa zdravo stravujeme. Výnimka je asi len návšteva reštaurácie na nejakom výlete.

Kto u vás varí? Stane sa, že zjete niečo, čo by ste nemali, alebo si jedálniček prísne strážite?

Jessica: Varíme intuitívne - raz jeden raz druhý, podľa toho, na čo máme chuť. Strážime si jedálniček, ale niekedy si dáme aj niečo pomimo, napríklad spoločný obed niekde v reštaurácii alebo nejaký snack, ale nestáva sa to príliš často. Snažíme sa byť striktní.

Ľubo: Varíme obaja podľa chuti a času. Jessica ma často prekvapí úžasnou večerou po dlhom dni v práci. Ja skôr naopak niečo dobre ukuchtím, keď som doma a mám voľno.

Ste naďalej v kontakte s Marošom Molnárom?

Jessica: S Marošom sa nejako aktívne nestretávame, teraz sme ani veľmi nemali čas, keďže sme dosť trávili čas mimo Bratislavy, ale sem-tam si zavoláme.

Ľubo: S Marošom si skôr zavoláme, nemali sme teraz čas a venovali sme sa sebe, rodinám a práci. Ale určite sa s Marošom ešte uvidíme.