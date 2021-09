Blondínka Veronika, ktorá súťaží v jojkárskej šou Dom snov, si v živote prešla naozaj ťažkými skúškami. Nielenže jej to s otcom prvého dieťaťa nevyšlo a ostala tehotná, ale druhého partnera jej prebrala mama.

Veronika tvorí s Martinom pár už tri roky a vychovávajú spolu dve deti Peťka (4) a Veroniku (2). 24-ročná kaderníčka má synčeka ešte z predošlého vzťahu. „Už dlhšie nám to neklapalo. Potom sme sa tak dohodli, že to ukončíme. Ja už som vtedy bola tehotná,“ zaspomínala si. Že sa jej život zmení k lepšiemu dúfala, keď sa po čase dala dokopy so starším mužom. Lenže vtedy ani len netušila, čo sa udeje. „Pred Maťom som sa spoznala s jedným starším mužom. Myslela som si, že mu nebude prekážať, že som tehotná. Nakoniec tam bolo medzi nami veľmi veľa rozdielov a našiel si cestu k mojej mame. Teraz sú v partnerskom vzťahu oni dvaja. Už sú aj zobratí,“ zhodnotila Veronika.

Vilo Rozboril bude moderovať novú šou Dom snov. Zdroj: tv joj

To, že jej vlastná matka prebrala partnera, ich vzťahy, pochopiteľne, poriadne naštrbilo. Obe však pracujú na tom, aby sa znovu vylepšili. „Istý čas som to brala tak, že mi mama prebrala partnera. Ale potom som si vlastne povedala, že všetci majú právo byť šťastní,“ vysvetlila. Aj preto je Veronika vďačná, že má teraz po boku partnera Martina. Ako sa im zadarí v šou Dom snov? To uvidíte už dnes o 20.35 na JOJ-ke.

