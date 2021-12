„Hoci som vakcinovaná, dokonca trikrát, tak dbám na nosenie rúška, dodržiavam odstup, nenavštevujem zariadenia a týka sa to aj mojich osobných vecí, ako je minimalizácia kontaktu napríklad s mojou maminou. Čiže akurát kontakt cez okno, takže aj mňa sa týkajú všetky obmedzenia. Niektoré veci som v rámci mojej práce musela zrušiť a niektoré naopak posilniť,” povedala na začiatku Zuzana Čaputová, ktorá otvorila aj tému povinné očkovanie.

Prezidentka Zuzana Čaputová v Ranných novinách TV JOJ. Zdroj: tv joj

„Rozprávali sme sa o tom aj na summite V4, je to predmetom debaty vo všetkých krajinách EÚ a aj na Slovensku. Otázka je, či sa to má týkať niektorých profesijných skupín, v akom čase a situácia na Slovensku je zložitá, pokiaľ ide o nedôveru ľudí vo vakcináciu. Takmer polovica populácie neverí. A to je obrovský problém. O to ťažšie bude uvažovať o takomto kroku, ktorý je pomerne razantný, ale z pohľadu odborníkov úplne legitímny,” dodala.