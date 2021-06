Pre Salátovú to však bude ozajstný zážitok. Simona totiž vo veľkom sleduje dianie v politike a najradšej sleduje rôzne relácie s touto tematikou. „O 5 minút 12,“ vyšplechla bez zaváhania. „Ja totižto trénujem na prezidentku, chcela by som raz byť prezidentkou. Samozrejme, po Zuzke Čaputovej, lebo Zuzka je to najlepšie, čo nás stretlo podľa mňa za posledné desaťročia našej republiky,“ prekvapila s úsmevom Salátová.

Relácia Silná zostava. Zdroj: RTVS

Prezidentka by sa tak možno mala mať na pozore, aby jej možná budúca volebná rivalka nevyfúkla miesto v paláci. Ak by totiž stand-upy a účinkovanie v televízii neboli to pravé orechové, Simona už má aj plán B. „Mám veľmi rada politiku, ak by som nerobila to, čo robím, tak by som sa určite venovala politike,“ povedala Salátová. Nuž nechajme sa prekvapiť, ako im to bude za jedným stolom spolu fungovať. Témou štvrtkovej debaty bude totiž dôvera vo verejné inštitúcie a jej vplyv na kvalitu nášho života. Aký má na túto tému názor nádejná budúca politička, uvidíme už dnes večer od 21.35 h naživo na Jednotke.

