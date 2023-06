Dej fantasy minisérie je zasadený do modernej súčasnosti, no zároveň jeho počiatky sú ukotvené v dávnej minulosti. Okrem hviezd ako Jaroslav Dušek a Dagmar Havlová v nej hviezdia aj Gabika Marcinková, Antónia Lišková či Josef Trojan. Na novinku z dielne VOYO boli zvedavé aj naše známe tváre. Pozvanie prijala Zuzana Plačková, ktorá prišla tematicky oblečená – vyzerala ako z Matrixu. „Mám rada všetky filmy, seriály, naposledy som úplne hltala seriál Dunaj, k vašim službám. Veľmi som sa tešila aj na Vedmu. Vždy, keď prídem po celom dni domov, keď pracujem a malý mi zaspí, milujem si urobiť taký svoj pokoj a pustiť si seriál a zapozerať sa a prísť na iné myšlienky. Dosť mi to, popritom všetkom, čo robím, ventiluje hlavu,” povedala nám.

Na snímke je premiéra prvej Česko-slovenskej fantasy minisérie VEDMA. Zuzana Plačková a Jozef Lombardy. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Pred fotografmi pózovala aj čerstvo rozídená Petrana z Ruže pre nevestu. Čo bolo skutočným dôvodom toho, že si dali zbohom? „Myslím si, že netreba nikdy klamať a treba dávať von iba úprimné informácie a bol to skutočný dôvod nášho rozchodu. Čo sa týka viacerých detailov, tak to určite príde odo mňa aj od Tomáša eventuálne, ale zatiaľ taký prvotný ‚statement´ (pozn. redakcie: vyhlásenie) nášho rozchodu, tak to vystihol perfektne ten, ktorý sme dali von," povedala nám.

Na snímke je premiéra prvej Česko-slovenskej fantasy minisérie VEDMA. Petrana a Tereza Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Preniesla sa už cez rozchod? „Za mňa môžem povedať, že určite to veľmi bolelo, ale sama som vedela, že je to niečo, čo sa muselo stať a niečo, čo sa v tom momente aj malo udiať. Aj keď to bolelo, tak vždy ma udržiavalo v poriadku to, že ja som sa tak rozhodla a je to správne rozhodnutie - odísť rozdielnymi cestami. Prenášam sa cez to v poriadku. Niekedy, keď vidím tie krásne klipy, z toho čo sme prežívali, tak, samozrejme, sa mi zacnie a je mi to ľúto, ale stále verím tomu, že to bolo správne rozhodnutie," pokračovala. Ostali s Tomášom v nejakom kontakte?

Na snímke je premiéra prvej Česko-slovenskej fantasy minisérie VEDMA. Samuel Procházka, Mirka z Ruže a Oliver Oswald. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Občasne sme v takom priateľskom kontakte, nie že by sme si písali každý deň, ja som zástancom toho, že keď sa s niekým človek rozíde, tak zostať s ním v každodennom kontakte je len zle. Ale napríklad, keď som sa ho občas spýtala, že či je v poriadku uverejniť nejakú fotku, tak vždy je to v poriadku a aj on sa ma pýtal niečo ohľadom Instagramu. Takže vlastne iba také priateľské konverzácie." Myslí si, že si ešte môžu dať druhú šancu? „Momentálne som tomu dvere určite zavrela. Ktovie, čo bude o rok, dva, tri, možno niekedy sa naše cesty zasa stretnú, ale momentálne, aká je situácia a ako na tom obaja sme, tak si myslím, že tomu sú dvere zavreté," ukončila rozhodne. Do kina prišla spolu s Terezou, s ktorou sa v šou rozhádali. Už sa stihli udobriť? ,,Tak, akože je to ešte stále také zvláštne, ale áno, my sme sa tu vlastne stretli a už aj predtým sme sa porozprávali, takže momentálne máme fajn vzťah," vysvetlila nám potetovaná kráska. K rozchodu Petrany a Tomáša sa vyjadril aj moderátor šou Krištof Králik. „Úprimne, ostal som z toho prekvapený, pretože naše rozhovory s Tomášom boli veľmi intenzívne v prospech Petrany a čakal som, že im to vydrží naozaj dlho. Dokonca, tá správa, keď sa dostala ku mne, že sa rozišli, bolo to skôr, ako sa to objavilo v médiách, tak som z toho bol veľmi zarazený. Nečakal som to, fakt som si myslel, že im to vydrží, aj keď ja som ho videl s niekým iným,” povedal nám Krištof, to meno si však už nechal pre seba.

Premiéra prvej Česko-slovenskej fantasy minisérie VEDMA. Ervin Nagy, Ivan Franěk, Antónia Lišková, Adriana Kronerová, Josef Trojan, Annet Charitonova, Gabika Marcinková a Vica Kerekes. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Premiéru si nedala ujsť ani finalistka z Ruže Mirka, ktorá nám priznala, čo ju v šou najviac zranilo. „Najviac ma sklamal Tomášov postoj, keď sme mu prišli povedať, ako sa veci majú, ako to vnímame my tri dievčatá, ale on nás hneď odpísal a už vtedy si vybral Petranu. Bol to pre mňa šok, pretože v tom momente sme boli v šou stále štyri a on nám takto dal najavo, že Petrana je tá jedna,” zaspomínala si Mirka. Je pre ňu ich rozchod takým zadosťučinením? „Nepovedala by som, že je to zadosťučinenie, skôr si myslím, že to vyšlo najavo. To, čo sme sa mu po celý čas snažili odprezentovať, tak si to sám zažil a teraz to uvidel,” dodala s tým, že keby ju teraz zavolal na rande, už by nešla.

Na snímke je premiéra prvej Česko-slovenskej fantasy minisérie VEDMA. Samo Spišák a Michaela Čobejová Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Na večernú premiéru prišla aj herečka Michaela Čobejová, ktorá sa však, prekvapivo, neobjavila na poslednej rozlúčke s herečkou Milkou Zimkovou. Tá bola v ten istý deň o 13.15 hod. ,,Nie, bohužiaľ, časovo mi to nevychádzalo,” povedala nám dôvod, prečo nebola na pohrebe. Čobejová si totiž v pokračovaní ...kone na betóne zahrala Johaninu vyrastenú dcéru Pavlínku.

