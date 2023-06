,,Po dvoch dňoch v parlamente je to také ovieženie," povedal na úvod premiér. Ako sa mu zmenil život, odkedy je na tomto poste? ,,Celkom dosť. Od rána až do noci musím robiť všetko, čo sa dá. A vždy so mnou chodia takí dvaja traja silní muži, takže je aj nejaký zásah do súkromia, ale človek si musí zvyknúť, bol som na to pripravený," pokračoval s tým, že so svojimi ochrankármi chodí dokonca behať do kopcov, aby boli fit.

Premiér Ľudovít Ódor bol v Teleráne. V živom vysielaní si robil žarty zo svojho obočia a vytrel zrak všetkým hejterom. Zdroj: TV Markíza

Neľutuje, že sa na to dal? ,,Nie, zatiaľ som tam krátko. Keď sa do niečoho pustím, tak sa to snažím robiť naplno. Pár vecí ma prekvapilo, aj v tom parlamente. V dobrom menej," reagoval a Kvetka ocenila, že vždy pôsobí mimoriadne pokojne. Dokáže ho vobec niečo mimoriadne vytočiť? ,,Nemám vo vnútri baterky, aj ja som len človek, niekedy som dosť nanevaný. Ale keď ide o profesionalitu, keď som v práci, som profesionálny, ale doma viem aj ja vybuchnúť. Rozbíjať taniere, to až tak nie, ale emócie pracujú v každom z nás," priznal.

Premiér Ľudovít Ódor bol v Teleráne. V živom vysielaní si robil žarty zo svojho obočia a vytrel zrak všetkým hejterom. Zdroj: TV Markíza

O premiérovi Ľudovítovi Ódorovi už kolujú rôzne vtipy a mnohí si uťahujú z jeho hustého obočia. A reč na obočie ala Brežnev, ako ho aj on sám nazval vo svojej knihe, prišla aj v živom vysielaní Telerána. ,,Je to zaujímavá otázka, preto som to písal aj do knihy, mladí ľudia berú všetky tie svoje odlišnosti tak citlivo, intenzívne to prežívajú, až neskôr im dopne, že práve tá jedinečnosť a nadhľad a akceptovanie samých seba je úplný základ. Aj mne to došlo až časom a teraz z toho robím skôr také žarty, že tam môžte ukryť nejakú malú kalibrovsku (prečesal si rukou obočie) alebo keď mi vypadnú vlasy, tak nie je problém ich implantovať odtiaľto na hlavu alebo tí, čo ma kreslia do novín, tak stačí jednu hrubú čiaru, niečo tam dokreslia a všetci vedia, že ide o premiéra. Život je vážny aj tak, nemusíme ho robiť ešte vážnejší," dodal so smiechom a spolu s ním sa smiali aj moderátori.