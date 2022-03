Slovenský premiér Eduard Heger (45) neodcestoval do Kyjeva spolu s predsedami vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska po konzultácii s bezpečnostnými zložkami. Tie mu to vyslovene neodporúčali. Táto skutočnosť viacerých prekvapila, nevynímajúc známeho moderátora Marcela Forgáča (50).

Po konzultácii s bezpečnostnými zložkami totiž Eduard Heger nevycestoval. Tie mu to vraj vyslovene neodporúčali. Hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková to uviedla v stredu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok (15. 3.) večer na sociálnej sieti Telegram zverejnil zábery z rokovania s premiérmi Česka, Poľska a Slovinska. Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša pricestovali do Kyjeva v utorok večer vlakom. Návšteva má ukázať jasnú podporu Ukrajiny zo strany štátov EÚ.

"Vaša návšteva Kyjeva v tomto ťažkom období je pre Ukrajinu silným znakom podpory. Veľmi si to vážime," napísal ukrajinský prezident na sociálnej sieti Telegram. Viacerých ľudí však prekvapilo, že stretnutie sa konalo bez slovenského premiéra. Jeho neúčasť vysmial známy moderátor Marcel Forgáč. "Slovensko vyhodnotilo riziko, že by v prípade Hegerovho zranenia na post opäť nenastúpil Matovič, ako neprijateľné," neodpustil si komentár na Facebooku pod príspevkom satirickej stránky Zomri.

