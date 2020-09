V markizáckych Extrémnych premenách sa v stredu predstavil iba 25-ročný Milan Varga z Tornale. Ten sa zveril do rúk trénera Maroša Molnára, ktorý sa s ním pustil do boja s neuveriteľnými 175 kilami. Dnes je ľahší takmer o 90 kíl.

Milan je mladý učiteľ hry na klavíri, ktorý napriek varovaniam pedagógov dospel do štádia, keď mu hra na klavíri začínala robiť problém. Ako sám tvrdí, kilogramy si nazbieral po období, keď sa rozviedli jeho rodičia a on cítil prázdnotu. Tú sa snažil zajesť. Milan vážil neuveriteľných 175 kilogramov. Od 12 rokov bral tabletky na tlak a doslova v hodine dvanástej sa ocitol v správnych rukách, aby to zmenil. Prihlásil sa do šou, kde si ho Maroš vybral, aby mu pomohol schudnúť. A to sa mu excelentne podarilo. Mladík je dnes ľahší o úctyhodných 86 kíl, keď sa mu podarilo zastaviť ručičku na váhe pri čísle 99. A od konca šou, keď sa nakrúcalo, má o ďalších 10 kíl menej, čiže váži 89.

Milan váži neuveriteľných 175 kilogramov. Zdroj: tv markíza

„Pokračujem v nastavenom režime, ktorý som mal aj u Maroša, a musím povedať, že od galavečera som ešte o 10 kg ľahší. Vďaka patrí Marošovi Molnárovi, ktorý mi ukázal smer a cestu, ktorá nie je ľahká, ale správna a darí sa mi po nej kráčať. Celý tento rok ma dosť zmenil, výzorovo, ale aj psychicky. Som oveľa čerstvejší, rýchlejší, výkonnejší. A také, že nevládzem, nejdem alebo nedokážem, už viac nie je,“ prezradil 25-ročný Milan.

„O tri týždne ma čaká plastická operácia, na ktorú sa, samozrejme, teším, ale mám pred ňou aj rešpekt. Čo sa týka môjho povolania a práce, je to úplne iné. Zrazu sa zmestím za klavír, nebolí ma chrbát, kríže, ruky, ktoré si už aj viem prekrížiť. Hrá sa mi neskutočne dobre. Dúfam, že to nevyznie namyslene, ale aj nevyzerám zle za tým klavírom, dá sa už na mňa aj pozerať, nie iba počúvať,“ dodal s humorom schudnutý Varga.