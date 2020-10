Rebeka (25) sa u divákov zapísala ako tá, ktorá síce mala vonku frajera, no pred kamerami sa najprv v posteli bozkávala s Erikom a potom si užívala s Heňom. Všetci však ostanú poriadne prekvapení, do náruče koho skočila krátko po vypadnutí.

Rebeka si od začiatku šou najlepšie rozumela s Nikol. Vojna medzi nimi nastala v momente, keď sa po vypadnutí instagramovej hviezdičky začal medzi Heňom a Rebekou horúci románik. A o kráske s napichanými perami si viacerí urobili svoj názor. Hlavne preto, že na začiatku rozprávala, že má vonku frajera, následne sa bozkávala v posteli s Erikom a potom kamoške prebrala chlapa. A aj keď to možno na obrazovke vyzeralo, že by medzi nimi mohlo byť aj po konci šou niečo viac, Rebeka s Heňom nemá žiadne plány do budúcna. ,,Hlbšie city tam nie sú. Ostane to iba pri kamarátstve. Z mojej strany určite,“ povedala nám po vypadnutí.

Rebeka Hlavatá Zdroj: tv markíza



Ako sme sa však dozvedeli, krátko na to, ako bola z hry vonku, si našla útechu u ďalšieho farmára. ,,Keď vypadol Matúš, viacerí farmári sa zišli na párty u Mária. Alkohol klasicky tiekol potokom a Rebeka sa mala k Matúšovi až priveľmi. Dokonca mali spolu riešiť aj niečo viac a Rebeka mu následne mala navrhnúť, aby išli spolu bývať do podnájmu. Matúš to však odmietol a teraz má podľa viacerých ľudí bývať asi u 55-ročného muža z Galanty,“ dozvedeli sme sa z nášho zdroja.

Prečítajte si tiež: