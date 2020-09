Herečka Eva Večerová už 24 rokov hráva v Divadle Andreja Bagara v Nitre a v minulosti sa objavila v desiatkach filmov a seriálov. Dnes sa v nich mihne už iba príležitostne. Najnovšie ju však diváci opäť registrujú na obrazovkách. Niekoľko mesiacov hrá v reklame známej komerčnej banky susedu Petry Polnišovej. Prečo prijala túto ponuku?„Na túto reklamu som normálne išla na kasting. V tej prvej som len prišla a zazvonila a teraz prišla väčšia časť. Či budem aj v nejakej ďalšej, to neviem. Ani som nevedela, čo to bude a čo tam budem robiť. Sama som bola prekvapená, že sa takto ďalej bude pani suseda prezentovať,“ povedala nám Eva Večerová, ktorá však, čo sa týka účinkovania v reklame, nie je rozhodne žiadnym nováčikom.

Eva Večerová Zdroj: archív

„Už som účinkovala v reklame na čokoládu, ktorá bežala v Amerike, Kanade a aj v Rusku pred 5 rokmi. No u nás sa nevysiela. Je to vianočná reklama, ktorá beží vždy 2 mesiace. Tiež som sa k nej dostala cez kasting. Natáčala sa pred rokmi. A asi je naozaj dobrá, keďže ju stále pravidelne dávajú. Čo sa týka honoráru, vyplatili ho jednorazovo. No okolo Vianoc si na mňa ešte zakaždým spomenú,“ priznala herečka.

„Okrem toho veľa reklám som robila aj pre známu spoločnosť s čistiacimi prostriedkami. Ľudia si myslia, že keď robíte reklamu vonku, že za to dostanete veľké peniaze, no vôbec to tak neplatí. Robila som však aj také reklamy, že som vôbec nevedela, kde sa budú natáčať. Jedna z nich sa vysielala len vo východnom sektore. Reklama na prací prášok, v ktorej som hrala, u nás nikdy nebola,“ pokračovala s tým, že k financiám sa vyjadrovať príliš nechce.

Večerová účinkuje v reklame na komerčnú banku. Zdroj: archív

„Zárobok sa nedá k niečomu prirovnať. Ľudia majú všelijaké veľké oči. Viete, kebyže poviem napríklad 10-tisíc eur, niekto si povie, že to je nič a niekto je z tej sumy v šoku. O financiách preto nechcem hovoriť. Túžim len po tom, aby som si bez problémov mohla dovoliť kúpiť kilo banánov. A aby som na každé euro nemusela pozerať do peňaženky. Viete, herecký dôchodok je naozaj nízky a smiešny. Toto bolo milé prilepšenie, starší človek už toľko nepotrebuje,“dodala.