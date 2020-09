Ani nové prísne opatrenia Mekyho Žbirku neodradili od toho, aby uplynulý piatok prišiel medzi fanúšikov a spoločne pokrstili jeho novinku. Akcia sa však konala vonku pred známym kníhkupectvom v Bratislave. Všetci ľudia museli mať rúška a stáť v rozostupoch. „Celé toto moje dielo, kniha a výberový album, sú zladené dokopy. Je zaujímavé, že krst robím v meste a presne na tomto mieste, kam som chodieval ako 4-ročný do kina,“prihovoril sa Žbirka na úvod. Meky zbierku pesničiek a knihu pokrstil gitarovými brnkadlami a krstným otcom bol Kamil Peteraj.

Na snímke Miro Žbirka. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Pre textára to bol dvojnásobne významný deň, keďže oslavoval 75. narodeniny. Po krste potom obaja ochotne rozdávali aj podpisy.

Celý čas stála pri Mekym jeho manželka Katka, ktorá dohliadala nielen na jeho bezpečnosť, ale presúvala ho z jednej strany na druhú, dezinfikovala mu ruky, podávala mu mikrofón, knihy na podpisy a diktovala mená fanúšikov. Meky síce jej pomoc ocenil, no v istých momentoch už pôsobila ako SBS-ka a nie jeho žena. Spevák tak nepotreboval ani žiadnu ochranku, keďže sa o to postarala jeho láska.