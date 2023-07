Do hercovho života vstúpili tri ženy. Prvá manželka bola pražská primabalerína Blanka Modrá, s ktorou mal dcérku Markétu. Manželstvo im po emigrácii nevydržalo a preto sa druhýkrát oženil s úradníčkou z Domu osvety.

Jeho poslednou láskou bola Idka. „Zoznámila nás spoločná známa. Idka bola krásna vdovica. Už sme spolu štrnásť rokov bez jedinej krízy. Bez Idky by som dávno zomrel. Ani nakrúcať by som bez nej nemohol, lebo mi v počítači zväčšuje texty. Zle totiž vidím,“ prezradil pred rokmi herec, ktorý, žiaľ, v roku 2015 v nemocnici zomrel. Lekári mu našli nález na pľúcach, aj keď sa mu pred smrťou polepšilo. „Dnes mal ísť so mnou domov, ešte večer sme spolu volali a cítil sa dobre, zomrel náhle," povedala v deň jeho smrti priateľka Ida Mušková.