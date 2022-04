Modelka a Haberova dlhoročná láska Daniela Peštová vždy vie, ako zaujať. Všade, kde sa objaví, púta na seba pozornosť bez zbytočných výstredností a vulgárne sme ju nevideli oblečenú ani raz. V béžovom nohavicovom kostýme s jemne zvlnenými vlasmi dorazila na nedávnu módnu šou v Prahe. Jej outfit síce pôsobil jednoducho, no všetkých aj tak ohúril. Spoločnosť jej robil módny expert Saša Jány, s ktorým dlhé roky spolupracuje.

Daniela Peštová vyzerá skvele. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CSzKztOoGLj/

Okrem Peštovej sa na prehliadke objavila aj porotkyňa zo SuperStar herečka Patrícia Pagáčová, ktorá nahodila čierne minišaty a ružový kabát. No najviac šokovala raperka Sharlota Frantinová, ktorú si diváci pamätajú zo speváckej šou The Voice, kde sprevádzala zákulisím. Na prehliadku zvolila ružové nohavice, šľapky a žltý kabát. Jej outfit sa na takúto udalosť príliš nehodil, no keďže je známa extravagantnými kúskami, inak obliecť sa ani nemohla.



