Portál ereport.sk priniesol v pondelok šokujúcu správu o zlom zdravotnom stave hviezdy 90. rokov Barbare Haščákovej. Speváčka dlhodobo žije v USA a práve tam má vraj bojovať s vážnymi problémami. Podľa informácií spomínaného portálu dostala krvácanie do mozgu a speváčku mali hospitalizovať na jednotke intenzívnej starostlivosti. Tvrdil to o nej slovenský umelec David Key, ktorý s ňou vraj mal vystupovať v septembri na Slovensku.

Barbara Haščáková na snímke z roku 2006. Zdroj: archív B.H.

Ešte v ten deň, ako vyšla správa o jej vážnom zdravotnom stave, sa na facebookovom profile objavila informácia, že Barbore nič nie je. "Neverte všetkému, čo sa v bulvári píše. Neviem, kto mi chce furt ublížiť a osočovať, ale nie je to pravda. Som zdravá a som doma a na Slovensko sa vôbec nechystám v tomto roku a ani v nasledujúcom zatiaľ.

Želám všetkým veľa zdravia! Vaša Barbara," znie vyjadrenie na fanúšikovskom profile Haščákovej. Síce je pod ním podpísaná speváčka, no nie je isté, či skutočne tieto slová písala samotná speváčka. V minulosti sa totiž na jej inej fanúšikovskej stránke objavili rôzne desivé statusy o smrti, čudných veciach či o tom, že ju má byť jej manžel. Jej fanúšikovia tak mali o ňu už viackrát veľký strach. A aktuálne slová o tom, že je v poriadku, sa objavili na profile, ktorý bol založený iba na začiatku apríla tohto roku.

To, že speváčka by mala byť v poriadku, napísala aj istá Denisa pod článkom na facebookovom profile portálu ereport.sk. "Je v poriadku a žije tak ako doteraz. Barbara je doma so svojím manželom a taká zdravá ako doteraz. Niekto chce len na nej zarábať a zabávať. Lebo ani to nie je pravda, že sa chystala na Slovensko. Vôbec nemala a nemá v úmysle prísť na Slovensko. Nemôžem vám dokázať a ukázať fotku o nej, že je v poriadku, lebo privát je privát, ale uisťujem vás, že sa má tak dobre ako doteraz," napísala.