To, že Švajda je štvornásobným oteckom je známe už nejaký ten piatok, keď sa jeho rodinka rozrástla o najmladšieho Adamka v máji 2017. Odvtedy prešlo necelých päť rokov a do klanu Švajdovcov pribudol ďalší potomok – malý vnúčik. Jeho najstarší syn Patrik totiž z neho na konci januára tohto roku spravil dedka. Moderátor tak túto veľkú udalosť tajil celé dva mesiace. Informácia odznela v markizáckej Smotánke.

Z najstaršieho Patrika je už hrdý otec. Zdroj: facebook



„Všetci si to užívame. Malý Andrejko sa narodil 31. januára. Minulý týždeň mal krst. Všetci sa z toho tešíme. Nemám z toho taký dedkovský pocit, tým, že máme ešte malé deti. Adamko, jeho strýko, má štyri roky. Nie je to tá klasická pauza, že čakáte 20 rokov na niečo malinké. Potom sa čudujete, že aké to je malinké, že sme to už dávno nevideli. Je to taký pekný prírastok do švajdovskej partie chlapov. Ak chcú hrať hokej, tak už majú jednu päťku (štyria synovia + vnuk môže byť jeden tím, pozn. red.),” prezradil nám so smiechom hrdý dedko Švajda.

„Dátum pôrodu mali na 2. 2. 2022, ale Andrejko sa vypýtal skôr. Ako dedko sa necítim, ale keď si to zoberiem z druhej strany, môj otec mal 47, keď sa narodil môj prvý syn Patrik. Je to v poriadku. Paťo má 28 rokov. Dúfam, že ma nebude volať dedko. Dal som mu podmienku, keď už dedko, tak dedko Paťko,” dodal šťastný markizák.