Bývalá modelka a moderátorka Agáta Hanychová (35) sa nechala presvedčiť a dala sa na otužovanie. Blondínka sa ukázala v plavkách, no to nemala robiť.

„Som rada, že v Prahe napadol sneh a ja nemám iný nápad ako ísť s Evou Decastelo po prvý raz do vody,“zverila sa na Instagrame Hanychová. „Vliezla som tam, ale je to fakt strašné. Úprimne, v tej vode som vydržala päť sekúnd, a to som si myslela, že mám infarkt,“pokračovala Agáta, ktorá sa ukázala v celých plavkách bez vystuženej podprsenky. Prsia tak mala „proklatě nízko“...

Agáta Hanychová si nedávno odfarbila vlasy na blond. Zdroj: Instagram A. H.