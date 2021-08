Konečne už aj on! Zatiaľ čo exmanželka Jakuba Prachařa (37) Agáta Hanychová (36) stihla od rozchodu s hercom a moderátorom vystriedať už šesť frajerov, on až teraz našiel novú lásku. Rozvedenému Jakubovi učarovala kolegyňa z brandže, mladá Sara Sandeva (24).

Prachař a Sandeva spolu už niekoľko týždňov nakrúcajú nový osemdielny krimiseriál, kde majú hlavnú úlohu, takže spoločne trávia veľa času. A ako to niekedy býva, preskočila medzi nimi povestná iskra. Jakub Prachař kvôli role ironického detektíva schudol 15 kíl, takže mu to sekne a o kráse Sary Sandevy, ktorá hrá jeho kolegyňu, vyšetrovateľku Karolínu, nemôže byť pochýb. Sympatická brunetka totiž pochádza z Macedónska.

Jakub Prachař mal údajne prežiť ešte počas manželstva s Agátou románik s herečkou Dianou Mórovou. Zdroj: Instagram

A práve táto dvojica bola oficiálne predstavená na tlačovej konferencii televízie Prima. „So Sárou už sme točili rozprávku Čertoviny, kde sme sa letmo stretli, a myslím si, že spolupráca je výborná. Je dobrá herečka a je chytrá, čo je základ,“ netajil sa Prachař pre český Blesk. A i Sandeva na svojho parťáka "spieva" ódy. „Kubo je chytrý, zábavný, som rada, že s ním môžem natáčať,“ povedala Blesku okatá brunetka, ktorá sa po druhýkrát a vraj už definitívne rozišla s futbalistom Václavom Černým (23), s ktorým striedavo žila v Holandsku a v Česku.

Po tlačovej konferencii si na záhradnej párty držali od seba odstup až do spoločného odjazdu do Primy, kde nakrúcali scénku, ale potom sa na večierok spoločne vrátili. To už v reštaurácii prebiehala afterpárty, kde boli všetci po koncerte kapely Chinaski dobre naladení. A ani Jakubovi a Sare netrvalo dlho dať si pár drinkov a stihli si vymeniť aj niekoľko vášnivých bozkov. Obaja boli uvoľnení a bolo vidieť, že je im spolu až veľmi dobre.

Vyzerá to tak, že Prachař konečne našiel šťastie v ženskom náručí. Po divokom rozvode s Agátou Hanychovou nejakú dobu randil s českou topmodelkou Denisou Dvořákovou, ale láska im dlho nevydržala. Jeho exmanželka Agáta stihla za posledný rok už šesť frajerov.