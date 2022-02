Patrik Tkáč je známy tým, že miluje lyžovanie. Veď prečo aj nie, keď jeho finančná skupina vlastní väčšinový podiel v známom stredisku Jasná. A práve tam si to namieril aj tieto dni, keď brázdil biele svahy. Pozornému čitateľovi denníka Plus JEDEN DEŇ sa ho podarilo zachytiť, ako práve stojí v rade na sedačku v Jasnej. A možno by si mnohí mysleli, že sa na „drzovku" predbehne dopredu, opak bol pravdou. Tkáč si poctivo vyčkal rad ako bežní smrteľníci. A ako vidno na zábere, svojej dlhej sivej brady sa stále nezbavil.

