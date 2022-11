Moderátor Vilo Rozboril (55) je až po uši zamilovaný do svojej manželky Sandry. No ešte pred pár rokmi sa jeho meno spájalo s Katarínou, s ktorou má už dospelú dcéru Katku. Tá bola vždy známa výstrednou vizážou a s pribúdajúcimi rokmi je čoraz viac extravagantnejšia.

Ako iste mnohí vedia, Rozboril je ženatý už tretíkrát, no manželky mal len dve. Ako je to možné? Katku si totiž zobral hneď dvakrát. „Dnes už viem, že o to, aby veci fungovali, sa treba pokúšať stále a stále. Ale niekedy sú tie rozdiely a disharmónie také veľké, že sme si s Katkou povedali, že to nemá význam ďalej ťahať. Máme medzi sebou veľmi korektný vzťah. Absolútne sa rešpektujeme, sme obaja vyrovnaní. Nemáme vôbec nijaký problém v komunikovaní," povedal Rozboril ešte v roku 2006 v rozhovore pre týždenník Život.

Vilo Rozboril Zdroj: tv joj

Vilova ex bola odjakživa známa výstredným imidžom a od toho zďaleka nepoľavila. Práve naopak. Je ešte viac výraznejšia. Pred pár dňami sme ju totiž stretli v spoločnosti. Rozborilova exmanželka prijala pozvanie na kinopremiéru na český film Hranica lásky. Ten si prišla vychutnať s kamarátkou. No a Katka sa predviedla krátkymi „strapatými” čiernymi vlasmi a dioptrickými okuliarmi s výrazným červeným rámom, v ktorých svietila na pár metrov. K nim si zladila aj kabátik a crossbody kabelku.