Študentky rôznych vysokých i stredných škôl, s rôznymi zameraniami a z rôznych slovenských miest spájal donedávna jeden sen – stať sa finalistkou súťaže Miss. Od dnešného dňa sa všetky uchádzajú o korunku Miss Slovensko 2021 a majú na to presne tri mesiace. Sú medzi nimi modelky, ale aj dievčatá, ktoré s modelingom zatiaľ vôbec neprišli do kontaktu. ,,Verím, že to bude opäť skvelý tím. Tento rok bola v semifinále naozaj silná konkurencia, keďže sa nám prihlásilo oveľa viac dievčat ako v predchádzajúcich rokoch. Držím finalistkám palce a verím, že budú ďalšou posilou značky Miss Slovensko,“ prezradil riaditeľ súťaže.

Finalistka číslo 10: Soňa Vysocká - 19 rokov, Košice Zdroj: Matej Kalina

Anketa Máte medzi finalistkami favoritku? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: