Už počas života myslela na smrť. Česká speváčka Hana Hegerová († 89) bola na svoj koniec pripravená a mala všetko premyslené do detailu. Aké bolo jej posledné prianie?

Kráľovná českého šansónu si nepriala žiadny veľký pohreb. „Až vyletím komínom, v žiadnom prípade nechcem, aby púšťali moje šansóny. Už som si vybrala krásnu áriu Casta Diva z Belliniho opery Norma,” prezradila Hegerová ešte pred 7 rokmi českému Blesku. Presne teda vedela, čo chce.

Hana Hegerová. Zdroj: archív

„Až zomriem, tak by som chcela, aby môj popol vysypali do Dunaja," zverila sa. Rodina jej posledné želanie, samozrejme, splní. „Pohreb bude presne tak, ako to chcela," potvrdil Blesku jej vnuk Matúš Heger (40). Vzhľadom k tomu, že Dunaj je druhá najdlhšia rieka Európy a preteká územím 10 štátov, ešte sa presne nevie, kde speváčkin popol vysypú.