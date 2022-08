FOTO Posledné dni šéfovania Rezníka: POZRITE, aký kolosálny PREŠĽAP sa podaril v Správach RTVS

Päťročné funkčné obdobie v čele verejnoprávnej inštitúcie trvalo Jaroslavovi Rezníkovi do 1. augusta. Oddnes už do kresla šéfa RTVS zasadol Ľuboš Machaj. No ešte aj krátko pred odchodom bývalého generálneho sa stal mega prešľap.