Herec Ľubo Roman, ktorý sa objavil vo filmoch ako Dáždnik svätého Petra, Slnko v sieti, Pokoj v duši či v seriáli Markízy Búrlivé víno, sa už dávnejšie stiahol zo spoločenského života. Jeho syn Ľubomír poskytol týždenníku Život dojímavý rozhovor a aj odpovede na to, čo herca posledné obdobie trápilo. ,,Otec úspešne vzdoroval onkologickému ochoreniu približne dva roky a bolo to vďaka skvelému tímu doktora Jožka Dolinského. Keď mu to diagnostikovali, skoro všetci doktori nám povedali: „Pripravte sa na najhoršie, bude to maximálne pár mesiacov.“ Jožko videl, že je to vo veľmi zlom stave, ale nastavil mu vynikajúcu liečbu. Ale bolo to aj o otcovi, ako zvládal všetky veci. Naozaj sa mu darilo v liečbe a bol vo veľmi dobrej kondícii. Hoci prednedávnom musel absolvovať v poradí už druhú sériu chemoterapií, vyzeralo to, že to máme opäť pod kontrolou," priznal s tým, že jeho otec odchádzal na druhý svet vyrovnaný.

,,On nás ešte videl, keď sme tam pribehli, ale už odchádzal. Dá sa povedať skoro doslovne, že nám zomrel v náručí," pokračoval s tým, že osudným sa mu nakoniec stal infarkt. ,,On to mal v štádiu, ktoré bolo neoperovateľné a mal veľa metastáz. Lekári urobili skvelú prácu, za čo sme celá rodina veľmi vďačná… V deväťdesiatom piatom mal dosť ťažký infarkt a odvtedy sa nejakým spôsobom liečil. Chodil na pravidelné kontroly srdca, ale až keď sa začala táto choroba, prakticky sa zistilo, že kapacita jeho srdca je veľmi slabá," dodal.

Hercove vnučky. Zdroj: Emil Vaško

Dnes o 13:15 hod. sa v bratislavskom krematóriu koná posledná rozlúčka s uznávaným hercom. Pozostalí smútiacich prostredníctvom parte potom pozývajú na pohárik vína do umelcovej obľúbenej reštaurácie. „Nezomrel som, lebo viem, že budem žiť stále v srdciach tých, ktorí ma milovali,” znie text na smútočnom oznámení. Medzi prvými smútočnými hosťami prišli hercov syn Ľubomír s manželkou a s nimi umelcova priateľka Ľubka, s ktorou sa spoznal v roku 2019. Dva roky potom, čo mu zomrela manželka Inés († 69), s ktorou prežil 50 rokov. Dedkovi prišli dať zbohom aj jeho dve vnučky a dvaja vnuci.

Posledná rozlúčka s Ľubom Romanom (†77). Zdroj: Emil Vaško

Kamaráta prišli do neba vyprevadiť textár Kamil Peteraj, herci Emil Horváth, Ivan Letko, Vlado Černý, Juraj Kukura, Karin Haydu, Gabriela Škrabáková, onkológ Jozef Dolinský, Maroš Krajči - generálny manažér HC Slovan Bratislava, bývalý zápasník Jozef Lohyňa, Bibiana Ondrejková, riaditeľka Novej scény Ingrid Fašiangová, bratislavský župan Juraj Droba či spisovateľ Jozef Banáš.

Obrad sa začal presne o 13:15 hod. Smútočnú reč predniesol herec Karol Čálik: ,,Dovoľ mi, aby som ti v mene divadla Nová scéna, v mene všetkých zamestnancov divadla a v mene žijúcich bývalých kolegov poďakoval za všetko, čo si pre dobré meno Novej scény a pre dobro ľudí v divadle urobil. Česť tvojej pamiatke." Následne pustili z reproduktora aj synovu nahrávku. ,,Keď som bol malý, hovoril si mi, že nesmrteľnosť je v tom, čo človek zanechá po sebe na tomto svete počas svojho života. Musím povedať, že všetci až teraz presne vieme, čo všetko teba robí nesmrteľným. Len málo ľudí v histórii Slovenska dokázalo urobiť to, toľko veľkých vecí ako ty. Bol si skvelý herec od útleho detstva napriek tomu, že tvoja mama zomrela, už keď si bol malý chlapec a odvtedy si prakticky vyrastal so svojimi súrodencami. Potom si sa stal riaditeľom Novej scény, dokončil si nekonečnú rekonštrukciu a za pár rokov si z nej spravil divadlo, kde sa na lístky v predpredaji stálo až na Obchodnej ulici. Ako minister kultúry si za pár mesiacov dokončil rekonštrukciu košického a zvolenského divadla a doniesol si na Slovensko Bojnický oltár. Nikto ti nezoberie, že si sa stal prvým županom v histórii Slovenskej republiky. Tvojím najväčším úspechom sme ale my, tvoja rodina, ktorá bola vždy tvoja najväčšia priorita. Nevesty Janka a Danka sa stali tvojimi dcérami, po ktorých si vždy túžil. Vnúčatá Barborka, Ľubko, Radko a Terezka sa vždy na teba obracali so svojimi túžbami a snami, ktoré si im pomáhal plniť. My s Radom ti tatko sľubujeme, že tvoj odkaz budeme rozvíjať tak, aby si bol na nás hrdí, keď nás budeš sledovať a pomáhať nám všetkým. Nikdy na teba nezabudneme," poslal Ľubomír dojímavý odkaz otcovi do neba. Po nej zaznel už iba posledný potlesk pre herca do neba.