Krehká Iveta Bartošová nemala na správnych chlapov šťastie. Či už ide o jej prvú veľkú lásku Petra Sepešiho († 25), otca jej syna Láďu Štaidla († 75) alebo posledného manžela Josefa Rychtářa. Miesto v Ivetinom živote si však vydobyl aj spomínaný Macura, ktorý sa označoval za jej ochrancu. Do povedomia verejnosti sa dostal v roku 2013, a to komickým „únosom“ Bartošovej do Talianska, kde ju vyfotil na pláži v plavkách oblečených naopak. Mal ju brániť pred partnerom Ivety a jeho sokom Josefom Rychtářom. Spočiatku nebolo jasné, či s ním Iveta odišla dobrovoľne, no dnes je známe, že o žiaden trestný čin nešlo.



Macura mal Bartošovú "chrániť" pred jej partnerom Josefom Rychtářom. Zdroj: archív

Krajčo sa na stvárnenie svojej postavy teší. „Kontaktoval ma rovno otec projektu Mike Samir. Priznám sa, že som si myslel, že to bude iná rola. Keď mi nakoniec povedal, že ide o Zdeňka Macuru, tak som si uvedomil, že to vlastne pôjde tiež,“ povedal českému Blesku. Na Macuru sa však odmietol zmeniť úplne. „O stretnutí so Zdeňkom Macurom som ešte nepremýšľal, mám dosť študijných materiálov. Pre rolu som však odmietol pribrať, takže moja postava bude v maskérni musieť trochu nabrať a rovnako tak zmeniť fúzy a účes. Keď som sa na seba pozrel do zrkadla, tak som si povedal, že Mike Samir vybral dobre, že to asi pôjde,“ dodal.