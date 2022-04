Bývalá profesionálna tanečnica a pedagogička Tatiana Drexler (59) je už stálou porotkyňou v slovenskej verzii šou Let´s Dance. Pani D, ako ju často kolegovia volajú, je pred kamerami vždy dokonale upravená, no v súkromí by ste ju často ani nespoznali.

Tatiana sa v detstve venovala gymnastike, no v pätnástich rokoch prešla na tanec. Napriek tomu na Univerzite Komenského v Bratislave vyštudovala matematiku. V roku 1987 emigrovala do Nemecka, kde neskôr začala tanec vyučovať. V roku 2007 bola prvý raz porotkyňou v českej súťaži StarDance a následne ju ako porotkyňu obsadili aj do slovenskej verzie Let´s Dance, v ktorej je dodnes.

Tatiana Drexler Zdroj: TV Markíza

Počas každého živého prenosu je Tatiana dokonale nastylingovaná, na sebe má elegantné outfity a zrejme iba málokto by si ju vedel predstaviť v teplákoch či rozgajdaných nohaviciach. A predsa! Drexler v súkromí miluje pohodlný štýl a aj keď lieta z Nemecka do Prahy alebo do Bratislavy, hodí na seba vyťahaný kabát, voľné nohavice alebo tepláky, čapicu až do očí a vyráža. Komu by sa predsa chcelo cestovať v nóbl nepohodlných kostýmčekoch.

