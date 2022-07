Tatiana Drexler síce býva vo svojich hodnoteniach v šou Let’s Dance niekedy poriadne nekompromisná, no k súťažiacim si vždy po čase nájde cestu. Porotkyňa šou už dlhé roky žije v Nemecku, odkiaľ sa najnovšie pochválila fotkou zo svojej kancelárie. A rozhodne pózu v pracovnom kostýme za stolom nečakajte. Tatiana v sebe svojho športového ducha nezaprie ani v „kancli”.

V šou je Tatiana Drexler vždy za hviezdu. Zdroj: Instagram tatianadrexler

„Už počas môjho štúdia matematiky na úžasnej Univerzite Komenského v Bratislave som musela popri štúdiu a práci pamätať na to, aby som nezabudla na moje tanečné schopnosti. Teraz po týždni v kancelárii sa moja ohybnosť skutočne zlepšila. Pod stolom mám jednu tenisovú loptičku, aby som si s ňou trénovala nohy. Robíte to takto aj vy?” zverila sa Drexler na Instagrame a priložila aj foto ako dôkaz. Tá ju zachytáva, ako sedí za stolom v doslova netradičnej polohe. Drexler totiž robí šnúru ako gymnastka. No čo, skúsite to aj vy?

