Paľo Habera (59), líder kapely Team, si do porotcovského kresla SuperStar sadol už desiatykrát. Mnoho fanúšikov sleduje túto šou hlavne kvôli nemu a jeho trefným hláškam. Možno aj preto, keď sa niekde objaví, ľudia sa na neho vrhnú s mobilom v ruke a žiadajú od neho selfíčka. No, vážení, pozor, Pali to vrcholne neznáša!

Paľo Habera je súčasťou SuperStar od jej úplného začiatku, od roku 2004. V porote vtedy sedel s Lenkou Slanou, dnes už zosnulým Julom Viršíkom a Lacom Lučeničom. Odvtedy sa porota neustále menila, jediným pevným pilierom bol a stále je práve Pali. Aj vďaka nemu má šou taký úspech a za tie roky si dokonca vyslúžil prezývku Porotcovský kat. Keď ho totiž niekto ohúri, nemá problém vychváliť ho do nebies, no naopak, keď sa pred neho postaví drzý, arogantný človek, zakaždým okúsi Haberov ,,hnev”. Servítku pred ústa si však Paľo nedáva ani vo chvíli, keď šťastie v šou skúša niekto, kto nemá žiadny hudobný sluch.

Fotenie si Pali vôbec neužil. Zdroj: TV MARKÍZA

Neznáša pózovanie

Čo však najviac neznáša, je pózovanie pred objektívom fotoaparátu. „To je to, čo nemám rád. Toto je pre mňa… radšej budem sedieť na kastingoch ďalšie dva týždne, ako absolvovať jeden deň fotenia! Toto nie je moja parketa a necítim sa pri tom najlepšie,“ povedal nedávno pre českú Novu. No tak, ako je prísny v súťaži, vie byť prísny aj sám na seba. „Aj na seba som veľmi prísny. Chcem byť dobrý a nechcem sa hanbiť za to, čo robím. Chcem, aby slovo ‚dovednosť‘ stále fungovalo, pretože toto slovo sa za posledné roky v muzike dosť vytratilo. Aj keď sa to našťastie vracia. ‚Dovednosť‘ v takom zmysle slova, že keď som spevák, musím vedieť spievať. Pretože raz príde aj k tomu, že sa človek bude musieť postaviť na javisko pred ľudí, nielen v štúdiu. Dnes totiž všetky tie technológie dovoľujú také veci, že keď niekto dokáže čo i len niečo zaspievať, do pol hodiny z neho vieme urobiť speváka, ktorý perfektne ladí – ale potom príde chvíľa ‚CH‘ a človek bude musieť na javisku niečo zaspievať a tam môže strašne veľa stratiť. Aj sa to stáva. A v poslednom čase veľmi často. Mne sa to, našťastie, nikdy nestalo, pretože ja spievať viem,“ priznal v relácii Za scénou s Monikou Zavřelovou v roku 2019.

Porota SuperStar. Zdroj: tv markíza

Príde vám zahrať aj na svadbu

Tú okrem iného zaujímalo, ako to v jeho kapele Team funguje, keď im chodia ponuky hrať na svadbách, firemkách či dokonca politických mítingoch. „Áno, s kapelou sa v takýchto prípadoch vždy radíme. No keď si to tak zoberiem, my sme muzikanti, ktorí nehlásajú nejaké názory, my sme objednaní na to, aby sme išli niekam zahrať, a pokiaľ to nie sú komunisti, fašisti, tam sú tie mantinely prísne dané, tak potom je to už iba v rámci sympatií, či sú nám tí ľudia sympatickí alebo nie, ale toto veľmi nepreháňame, priznám sa… Párkrát sme hrali aj takéto akcie, ale veľmi to nepreháňame. Len čo sa spojíš s nejakými politikmi, má to za tebou nejaký šrám. U nás je to bohužiaľ tak. Ale svadby a takéto, to nemáme problém. Pokiaľ to niekomu urobí radosť a zaplatí nás, tak ja som predsa muzikant, tak prečo nie?“ vysvetlil Paľo, ktorý opísal aj to, ako u neho funguje hranie na firemných akciách.

„Na Slovensku a v Česku nás živia hlavne súkromné firmy, ktoré si nás zavolajú zaspievať na firemku alebo nejaký ples. A to ja mám striktnú podmienku, že okej, môžem ísť aj sám, mám takú menšiu partiu, s ktorou chodím, lebo mám aj sólovú kariéru popri Teamu, ale len čo je to verejné vystúpenie, tak jedine s Teamom. A tam si už potom zisťujem, či sa na to predávajú lístky pre verejnosť a tak ďalej, aby som nebol všade. Kým nejdeme na veľké turné, tak nás ľudia aj tri-štyri roky nikde nevidia,“ pokračoval Habera, ktorého však v súčasnosti mladá generácia vníma skôr ako porotcu SuperStar. A keďže mladí ľudia fičia na sociálnych sieťach, zbierajú lajky a Instagram je celý ich život, ako vníma prosby o spoločné selfíčka on?

Nie som váš úlovok

„Zo začiatku mi to ani tak neprekážalo, ale už mi to začína prekážať, pretože akákoľvek fotka s vami mi pripadá ako úlovok pre tých ľudí. Len čo sa s ním odfotíte, prestanete ho zaujímať, pretože ten úlovok už má, aby ho mohol zavesiť na nejakú sociálnu sieť. Mňa bavilo fotiť sa s ľuďmi, keď tam bol profi fotograf, tí ľudia chodili rýchlo, on to cvakal a potom si to od neho zobrali. Dnes je to také, že držíte niekoho cudzieho, ten človek, čo fotí, s tým ani nevie robiť, takže minútu sa musíte tváriť… A takto s každým, veľmi príjemné to teda nie je. Budem sa tomu v budúcnosti vyhýbať. A keďže nemám problém povedať nie, tak možno získam ďalších ohováračov, že som arogantný, ale čo iné môžem?“ nepára sa s tým Paľo, ktorý si váži úplne iných fanúšikov.

V súkromí nechcete, aby si s vami spravil selfie. Zdroj: Julius Dubravay

„Sú aj takí, ktorí prídu a bavia sa s tebou, donesú si CD alebo platňu podpísať – a tí nechcú fotku. A vtedy to robím, že sa opýtam: Nechceš fotku ešte so mnou? A on, áno, môžem? Áno, ty môžeš. Takže radšej to navrhnem ja. A mám takú príhodu. Boli sme aj s rodinou v roku 2018 so Stingom na káve v hoteli v Prahe, keď tu hral. Zoznámili sme sa cez Danielinu kamarátku… A vôbec sme ho nepožiadali o fotku. Ja som si doniesol svoje platne Police, všetky mi podpísal, bol veľmi príjemný, vypil mi vodu. Bolo to ako muzikant s muzikantom. A nakoniec povedal: I like it. Že sme vôbec nechceli fotku, že to je super. A ani sme si ju neurobili. A ja som mal super pocit, že som bol so Stingom na káve, že sme si podebatovali o muzike, o deťoch, o všetkom možnom a úplne mi to stačilo. Mám zážitok na celý život a nepotrebujem ho postovať na Instagram,“ dodal v relácii Za scénou. V porote ho uvidíte každý piatok na Markíze.