Porotca Let´s Dance Jorge González (54) pochádza z Kuby, no už roky žije v nemeckom Hamburgu, odkiaľ pravidelne lieta na prenosy do Bratislavy. Tentoraz si však povedal, že pred ďalším kolom si užije relax na slnečnej Malorke.

Jorge momentálne pendluje medzi Nemeckom a Slovenskom. Do Bratislavy priletí vždy v sobotu pred šou, ubytuje sa v hoteli a cez týždeň opäť nasadá do lietadla smerom domov do Hamburgu. A nebýva hocikde, ale rovno v centre hlavného mesta.



Porotca Let´s Dance Jorge González si užil obed so svojou "druhou" mamou. Zdroj: Instagram Jorge González

V týchto sviatočných dňoch však nebol doma v Nemecku, ale odletel na dovolenku. Vyrazil do Španielska na slnečnú Malorku. Podľa fotiek, ktorými sa pochválil na sociálnej sieti, si to tam patrične užíva a chytá bronz. O tom, že Jorge má extravagantnú módu v malíčku, niet pochýb. Aj preto zrejme nikoho neprekvapilo, že do kufra si rozhodne nezabalil obyčajné plavky. Pri bazéne totiž pózoval v skutočne netradičnom plaveckom outfite. Presvedčte sa sami!