Porotca Let´s Dance Jorge Gonzáleza (54) pochádza z Kuby, no už roky žije v nemeckom Hamburgu, odkiaľ pravidelne lieta na prenosy do Bratislavy. Kde pred a po šou vlastne býva?

Jorge momentálne pendluje medzi Nemeckom a Slovenskom. Do Bratislavy priletí vždy v sobotu pred šou, ubytuje sa v hoteli a cez týždeň opäť nasadá do lietadla smerom domov do Hamburgu. A nebýva hocikde, ale rovno v centre hlavného mesta.

Jorge González Zdroj: https://www.instagram.com/p/CbaCXyoAiYQ/

Markíza Jorgeho ubytovala v známom 4,5 hviezdičkovom hoteli na Hviezdoslavovom námestí priamo v centre Bratislavy. K dispozícii má dvojizbový apartmán so spálňou a obývačkou. Choreograf sa na Instagrame so všetkými podelil aj o výhľad zo strechy hotela, odkiaľ má Bratislavu ako na dlani.