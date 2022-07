Len nedávno sa v médiách rozoberala česká pornoherečka Daisy Lee, ktorá podstúpila potrat. Mnohí ju odsúdili za to, ako celú vec bezcitne komunikovala na sociálnych sieťach. „Už to mám za sebou. Umieram hladom, chcem všetkých zabiť, domov som si objednala tri jedlá a ešte tam ani nie som. Cítim sa O. K., trochu ma bolí dole, ale už to tak necítim, pretože ten hlad to prebíja. Len zo mňa tečie krv trošku. Ani som neplakala,“ zverila sa. A Hanka sa jej zastala.

Speváčka a pornoherečka: Hana Džurbanová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cbm8_XTMi72/

„Riešila by som to rovnako, každá žena má právo, aby urobila svoje rozhodnutie. Je to jej telo. Ja ju podporujem. Čo by som mala robiť ja? Mám toľko rokov, koľko mám, a mám si zničiť život alebo si zarobiť nejaké peniaze? Keby som bola pripravená na dieťa, nepoviem nič, ale myslím si, že celá tá kauza, ako sa rušia potraty, je úplne na hlavu,“ povedala pre Expres.cz.