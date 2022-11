V šou, kde ženy tipujú, či ich polovička dokáže nastolenú úlohu splniť, a muži sa o to pokúšajú, videli mnohí už na Prime. „Veď to dávali už v Česku a vyhral Jaro Slávik,“ znel hneď prvý ohlas. „Musela som to prepnúť, veď sa to nedalo pozerať a keď Kramár začal hovoriť po česky, tak to už bol totálny otras,“ komentoval ďalší. „Nemám slov, to už fakt JOJ-ka nevie, čo má dávať, keď musí takého české sprostosti púšťať?“ pridal sa tretí divák a štvrtý konštatoval: „Akože neviem, či som niečo nudnejšie videl. Prečo nedali aj moderátora Slováka a obaja sú Česi? A tie úlohy úplne o ničom...“ Po začiatku vysielania šou, ktorá zatiaľ veľmi neoslnila, sa zdá, že skončí podobne ako nevydarená spevácka záležitosť Zlatá maska.

Autor: show