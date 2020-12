FOTO Poriadne HORÚCI Mikuláš v podaní Aquamana Henrika: VYZLIEKLI SME HO A... PREKVAPENIE DNU! ×

Z Farmy už síce vypadol, no rozhodne patrí medzi najvýraznejších účastníkov 12. série. Sexi Henrika Szaba (25) sme obliekli do kostýmu Santu. A popravde, dámy, asi by ste nenamietali, keby vám balíček sladkostí priniesol práve on, čo?