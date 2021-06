Libuše Šafránková bola v deň svojich 68. narodenín hospitalizovaná v pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnici na Karlovom námestí, kde v utorok podstúpila náročnú operáciu. Po nej sa, žiaľ, domov už nevrátila. V roku 2014 herečka ochorela na rakovinu dýchacieho ústrojenstva. Popoluška vtedy podstúpila zákrok, pri ktorom jej lekári odobrali časť pľúc. Šafránková čakala niekoľko dní na výsledky z histológie, ktoré potvrdili rakovinu. Zhubný nádor lekári objavili na hornom laloku pravého laloka pľúc. Hovorila sa vtedy, že prišla až o pätinu pľúc. „Beriem to všetko s obrovskou pokorou, preto nikomu radšej nehovorím, že mi je fajn. Pokorne ďakujem tomu hore, ale nikdy neviete. Vesmír je veľmi nevyzpytateľný a hravý. Vždy vás môže prekvapiť!" okomentovala to Libuška ešte na začiatku boja so zákernou chorobou.

90. roky: Libuše Šafránková (†68) na zábere z galavečera Český lev. Zdroj: Profimedia

Šafránková v roku 2008 vyhrala anketu Českej televízie "Hviezda môjho srdca" o najobľúbenejšie herečku. S manželom Josefom Abrhámom tvorili vždy harmonickú dvojicu - a to ako v živote, tak aj na televíznych obrazovkách. Manželmi boli dlhých 45 rokov. Dokázali to napríklad v komédiách Svadobná cesta do Jiljí, Vrchní, prchni a obaja sa objavili aj v seriáli Náhrdelník. Boli spolu už od 70. rokov, kedy mladá talentovaná Šafránková získala angažmán v Činohernom klube.

Libuška kedysi lámala svojím pôvabom a nevinnou dievčenskou tvárou množstvo mužský sŕdc. Budúceho manžela Josefa Abrháma (81) však prebrala slávnej speváčke Nadi Urbánkovej, ktorá s ním v tom čase bola vo vzťahu. Medzi mladučkou Libuškou a charizmatickým Josefom vraj okamžite preskočila iskra. Traduje sa dokonca, že na neho vtedy cieľavedomá Šafránková ukázala prstom a prehlásila, že si ho jedného dňa vezme. Malo to však jeden veľký háčik: Josef, o 13 rokov starší ako ona, bol v tej dobe zadaný.